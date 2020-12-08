Попова назвала регионы со сложной ситуацией с коронавирусом

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Наиболее стабильная ситуация с распространением коронавирусной инфекции сегодня в Чечне, Татарстане и Краснодарском крае. Сложности фиксируются в Архангельской области, республиках Карелия и Коми, заявила во вторник главный государственный санитарный врач РФ, глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью радиостанции "Комсомольская правда" .

"Сложная ситуация у нас в северных территориях: это и Архангельская область, где я уже была, и там стабилизация определенная наступила, но пока нет явного снижения, это и Республика Коми. И самая сложная ситуация - в Карелии, там самые высокие цифры. Самые стабильные цифры в Татарстане, и они такие с самого начала, в Республике Чечня, в Краснодарском крае", - сказала она.

Попова добавила, что во всех регионах ситуация разная. "Сложнее всего там, где не удалось в течение летних месяцев стабилизировать ее на низких цифрах. У нас в ряде регионов она перестала расти, но уровень, на котором она остановилась, был достаточно высокий", - подчеркнула она.

Глава ведомства напомнила, что Роспотребнадзор рассчитывает среднесуточное число заражений на 100 тыс. населения за прошедшую неделю. "В РФ среднесуточный показатель за прошедшую неделю на 100 тысяч чуть больше 18, а в Карелии - чуть больше 70", - добавила она.

Темп распространения инфекции

По словам главы Роспотребнадзора, темп распространения коронавирусной инфекции в России начинает стабилизироваться, дальнейшее развитие ситуации зависит от самих россиян и соблюдения ими правил профилактики.Об этом заявила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Потихонечку темп прироста начал стабилизироваться. Вот если мы перестанем соблюдать [правила], <...>, риски есть. Если будем делать все, как следует, как положено, <...> тогда будет хороший прогноз. Вот сегодня весь прогноз в наших руках", - сказала она в интервью радиостанции "Комсомольская правда", часть которого транслировалась в YouTube.

Глава ведомства также порекомендовала отмечать предстоящий Новый год в кругу семьи, на свежем воздухе или за городом, а также отказаться от походов в гости, чтобы снизить риск распространения коронавирусной инфекции. Если же праздник планируется отметить в людном месте, то необходимо надеть маску. При этом проведение праздников в большой компании приводит к высокому риску распространения коронавируса. Ситуация в регионах

По ее словам, наиболее стабильная ситуация наблюдается в Чечне, Татарстане и Краснодарском крае. Сложности фиксируются в Архангельской области, республиках Карелия и Коми.

"Сложная ситуация у нас в северных территориях: это и Архангельская область, где я уже была, и там стабилизация определенная наступила, но пока нет явного снижения, это и Республика Коми. И самая сложная ситуация - в Карелии, там самые высокие цифры. Самые стабильные цифры в Татарстане, и они такие с самого начала, в Республике Чечня, в Краснодарском крае", - сказала она.

Попова добавила, что во всех регионах ситуация разная. "Сложнее всего там, где не удалось в течение летних месяцев стабилизировать ее на низких цифрах. У нас в ряде регионов она перестала расти, но уровень, на котором она остановилась, был достаточно высокий", - подчеркнула она.

Глава ведомства напомнила, что Роспотребнадзор рассчитывает среднесуточное число заражений на 100 тыс. населения за прошедшую неделю. "В РФ среднесуточный показатель за прошедшую неделю на 100 тыс. чуть больше 18, а в Карелии - чуть больше 70", - добавила она.