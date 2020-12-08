Мэр Сочи считает, что создание федеральной территории "Сириус" повысит уровень образования

СОЧИ, 8 декабря. /ТАСС/. Создание в Сочи федеральной территории "Сириус", где будут расположены учебные центры, позволит повысить уровень образования в России. Об этом сказал мэр города Алексей Копайгородский в ходе муниципального этапа Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".

"Создание федеральной территории "Сириус" - это стратегическая задача президента нашей страны. Чтобы самые умные, самые сильные, самые перспективные дети получали образование на этой территории. Эта территория даст возможность им спокойно обучаться. И потом все эти молодые люди будут возвращаться в свои города", - сказал Копайгородский.

Он уточнил, что в территориальном устройстве города Сочи после образования "Сириуса" изменений не произойдет. В частности, глава города отметил, что ограничения на посещение образованной территории вводиться не будут.

"На сегодняшний день для нашего города - это большое приобретение, приобретение в том, что самые лучшие учителя, педагоги, воспитатели - все прибудут сюда, поселятся и будут обучать детей", - отметил мэр Сочи.

О создании федеральной территории "Сириус"

Ранее депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект о создании федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае. Федеральная территория - новый формат территориального образования. Возможность создания таких территорий предусмотрена принятым в 2020 году пакетом поправок к Конституции РФ. Каждая из таких федеральных территорий может иметь свое направление развития, а также будет обладать собственным бюджетом и экономической самостоятельностью.

Центр "Сириус" открыт в июне 2015 года на базе олимпийских объектов в Сочи образовательным фондом "Талант и успех" (учрежден российскими деятелями науки, спорта и искусства) по инициативе президента Владимира Путина, который возглавил его попечительский совет. Задача "Сириуса" - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Центр работает круглый год, проезд и пребывание в центре для детей бесплатные. Ежемесячно в "Сириус" приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из разных регионов России.