Мединский представил книгу о подвигах Великой Отечественной войны

"В этой книге скрупулезно собраны факты, фотографии с комсомольских билетов, с групповых снимков. Иногда неизвестно даже имя героя, но мы сделали все для сохранения памяти о них. Всего в этой книге примерно 1 тыс. имен, точное число считать было бы неправильно, потому что многие подвиги были коллективные", - рассказал Мединский.

Помощник президента отметил, что работа над книгой велась восемь лет. "День за днем в социальных сетях Российского военно-исторического общества появлялись крохотные истории о людях с большой исторической судьбой, героях Великой Отечественной. Это могли быть строчки из наградных документов, армейских газет, фронтовых документов. Только над текстом работа велась более пяти лет", - поделился автор проекта.

По словам Мединского, жанр издания можно определить как книгу-календарь, так как повествование идет по дням в хронологическом порядке, а каждому дню соответствует факт о событии или герое войны. "Оглавление книги очень простое: 1941 год, июнь, июль, август... затем 1945, январь, февраль, март... Книга захватывает еще несколько дней августа 1945 года - операции на Дальнем Востоке", - пояснил он.

Мединский обратил внимание, что в книге нет никаких авторских оценок, все строго соответствует фактам. "Поэтому много времени ушло на фактчекинг, на многочисленные проверки и сличение источников", - уточнил помощник президента.

Так, в книге рассказана история летчика Александра Мамкина, спасавшего сирот полоцкого детского дома, у которых немцы намеревались брать кровь для своих раненых. Представлены факты об известных героях войны и тех, чьи имена знакомы только узкому кругу историков. Главным редактором издания выступил советник председателя Российского военно-исторического общества Андрей Назаров. Руководителем научного редактирования стал директор департамента науки и образования РВИО Юрий Никифоров.