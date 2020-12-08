В Минпросвещения не будут вводить дополнительные инструменты оценки качества образования

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Вводить дополнительные инструменты оценки качества знаний, которые получают ученики в российских школах, в ближайшее время не планируется, заявил во вторник глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в ходе презентации результатов международного исследования качества школьного математического и естественно-научного образования TIMSS.

"Я считаю, что у нас настроена единая система оценки качества школьного образования. Каких-то дополнительных оценочных процедур вводить, по крайней мере в ближайшее время, не надо. Тех инструментов, которые есть, достаточно. Это проверочные работы к концу учебного года, Основной государственный экзамен, Единый государственный экзамен", - сказал Кравцов.

Министр напомнил, что в России также проводятся национальные исследования качества образования, охватывающие предметы, которые не оцениваются на итоговой аттестации и всероссийских проверочных работах.