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В Минпросвещения не будут вводить дополнительные инструменты оценки качества образования

Уже существующей системы достаточно, отметил глава министерства Сергей Кравцов

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Вводить дополнительные инструменты оценки качества знаний, которые получают ученики в российских школах, в ближайшее время не планируется, заявил во вторник глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в ходе презентации результатов международного исследования качества школьного математического и естественно-научного образования TIMSS.

"Я считаю, что у нас настроена единая система оценки качества школьного образования. Каких-то дополнительных оценочных процедур вводить, по крайней мере в ближайшее время, не надо. Тех инструментов, которые есть, достаточно. Это проверочные работы к концу учебного года, Основной государственный экзамен, Единый государственный экзамен", - сказал Кравцов.

Министр напомнил, что в России также проводятся национальные исследования качества образования, охватывающие предметы, которые не оцениваются на итоговой аттестации и всероссийских проверочных работах.

Теги
Кравцов, Сергей СергеевичРоссия
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