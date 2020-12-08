Дума приняла во II чтении проект о возврате Волгоградской области к московскому времени

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла во втором, основном чтении законопроект об отнесении Волгоградской области к московской часовой зоне (UTC+3).

Документ был внесен в нижнюю палату парламента Волгоградской областной думой, ранее его принятие поддержали в правительстве. Так, предлагается исключить Волгоградскую область из третьей часовой зоны (МСК+1, московское время плюс 1 час, UTC+4) и отнести ее ко второй часовой зоне (МСК, московское время, UTC+3). Это позволит увеличить суммарно за год эффективно используемое населением светлое время суток в период с шести до девяти часов утра, отмечают авторы инициативы.

Ко второму чтению профильный комитет Госдумы по охране здоровья уточнил, что новые нормы вступают в силу с 27 декабря 2020 года в 02:00.

Волгоградская область перешла в третью часовую зону в октябре 2018 года. Как отмечают авторы законопроекта, с этого времени в органы государственной власти области поступило значительное количество обращений от жителей региона с жалобами "о неудобстве проживания в часовой зоне, отличающейся от московского времени". В опросе населения, проведенном властями области, приняли участие более 1,3 млн граждан - 65,74% поддержали переход на московское время, 33,99% выступил против.