Опыт Сочи по проведению этапа форума "Территория смыслов" будут тиражировать в регионах

СОЧИ, 8 декабря. /ТАСС/. Опыт Сочи по проведению муниципального этапа всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов" распространят на регионы. Об этом сообщил журналистам во время форума руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.

"Для нас это новый очень интересный опыт проведения такой площадки как "Территория смыслов" в таких федеральных форматах на местном уровне. Мы сейчас работаем над тем, чтобы такой формат распространить и на региональные, и на местные мероприятия. Здесь Сочи является таким первопроходцем. Спасибо руководству города за то, что оно пошло на этот эксперимент, мы его будем транслировать как очень удачный опыт работы для наших коллег в других регионах", - сказала Бугаев.

В Сочи с 7 декабря стартовал муниципальный этап всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов". Лучшие идеи по итогам форума получат поддержку администрации города Сочи и будут реализованы в рамках Года молодежи в 2021 году.