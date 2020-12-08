Власти Карелии просят родителей по возможности оставлять дошкольников дома до конца года

ПЕТРОЗАВОДСК, 8 декабря. /ТАСС/. Глава Карелии Артур Парфенчиков рекомендует жителям Карелии, по возможности, не приводить дошкольников в детские сады, оставлять их дома или максимально сократить время их пребывания к группах из-за сложной эпидобставновки в регионе.

"Поскольку мы не идем на жесткие меры и не приостанавливаем работу предприятий, чтобы не парализовать экономику, детские сады также не закрываем. Конечно, у всех разные семейные обстоятельства, и иногда действительно других вариантов, кроме как отправить ребенка в садик, нет. Но все же если у вас есть возможность, пусть ребенок останется дома до конца этого месяца, оплата за это время взиматься не будет. Это был бы ваш вклад в нашу общую борьбу с распространением коронавируса", - написал Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте".

По данным республиканского оперштаба по борьбе с распространением новой инфекции, за минувшую неделю число дошкольников, заразившихся коронавирусом, выросло почти в два раза. На карантин из-за случаев COVID-19 отправлены 38 групп, или 616 детей.

Власти надеются, что стабилизировать эпидобстановку удастся за счет разобщения коллективов, как это произошло с группами школьного возраста. В республике до конца года на дистанционное обучение переведены учащиеся 4-11 классов, а ученики начальной школы выйдут досрочно на каникулы с 19 декабря.

"Принятые эпидемиологические меры принесли ожидаемый эффект: среди работников образования заболеваемость на этой неделе снизилась", - отметили в оперштабе.

Ситуация с коронавирусом в республике

Карелия остается одним из лидеров среди российских регионов по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Число заразившихся за все время, по данным регионального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19, составляет 19 208 случаев, ежесуточной прирост 8 декабря впервые с начала ноября оказался ниже 400 инфицированных - 388 заболевших. Выздоровели за все время 11 622 человека, умерли 117.

В республике действует режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет, им также запрещено пользоваться общественным транспортом, за исключением поездок к врачу или в рабочих целях. Кафе и рестораны не должны работать в период с 23:00 до 6:00 утра, за исключением придорожной инфраструктуры. Приостановлено оказание плановой медпомощи, в том числе диспансеризация. Кроме того, до 15 января в республике введен запрет на массовые мероприятия, кроме тех, что проходят на открытом воздухе. События, анонсированные до принятия последнего ограничения, то есть до 23 ноября, пройдут в запланированный сроки при соблюдении всех эпидемиологических предписаний.