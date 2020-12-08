Папа Римский Франциск объявил об отпущении грехов покаявшимся в течение года

ВАТИКАН, 8 декабря. /ТАСС/. Папа Римский Франциск объявил о специальной индульгенции в связи с пандемией всем покаявшимся в течение года. Об этом говорится в обнародованном во вторник декрете, которым устанавливается специальный год, посвященный святому Иосифу.

"В нынешнем контексте чрезвычайной санитарной ситуации дарование индульгенции особенно распространяется на пожилых, больных, умирающих и страдающих и тех, кто по уважительным причинам не может выйти из дома", - говорится в тексте, распространенном службой печати Святого престола. В документе уточняется, что прощение грехов даруется "покаявшимся и при намерении, как только возможно, выполнить три условия, дома ли или в другом месте вынужденного нахождения, - исповедь, причащение и молитва".

В проповеди, с которой Франциск выступил во вторник по случаю отмечаемого католической церковью праздника Непорочного зачатия Девы Марии, понтифик отметил необходимость соблюдать все нормы и правила, устанавливаемые властями для недопущения распространения коронавируса. Он пояснил, что именно в целях недопущения больших сборищ было решено отказаться от его традиционной поездки во второй половине дня на площадь Испании для возложения венка к статуе Богоматери. Франциск сделал это неожиданно рано утром, пока на улицах города никого не было. "Но это (ограничения - прим. ТАСС) не мешает отдать Богоматери цветы, которые ей ценны более всего: молитва, проявление милосердия и сердце, открытое прощению", - сказал Франциск. Согласно решению правительства, рождественские мессы пройдут в церквях на Апеннинах до 22:00 вместо полуночи.

Специальный год Святого Иосифа в католической церкви начинается во вторник и продлится год - до 8 декабря 2021 года. Обычно Римско-католическая церковь массово отпускает грехи в так называемые юбилейные годы, которые проходят каждые 25 лет. Папы Римские периодически объявляют внеочередные юбилейные годы. Так, Франциск объявлял внеочередной юбилейный год милосердия, который длился с 8 декабря 2015 года до 20 ноября 2016 года.

Ранее в этом году, согласно постановлению Апостольской пенитенциарии, одного из трех трибуналов Римской курии, который ведает индульгенциями, уже отпускались грехи больным коронавирусом и медикам.