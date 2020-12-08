Япония обновила рекорд по суточному приросту смертей из-за коронавируса

ТОКИО, 8 декабря. /ТАСС/. Рекорд по суточному приросту смертей из-за коронавируса был зафиксирован во вторник в Японии. Об этом сообщило агентство Kyodo .

Отмечается, что число смертей от коронавируса за минувшие сутки составило 47 - это самый большой показатель за все время пандемии. Предыдущий рекорд был установлен 4 декабря - в тот день умерли 45 человек. Всего к настоящему времени от коронавируса на территории Японии умерли по крайней мере 2 458 человек.

Между тем суточный прирост новых выявленных случаев заражения коронавируса составил по крайней мере 2 092 человек. Основными очагами распространения продолжают оставаться префектуры Токио, Осака, Канагава, Айти и самая северная префектура Хоккайдо. Число пациентов, находящихся в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии, за прошедшие сутки возросло на 6 и достигло 536 - это также самый высокий показатель за все время пандемии. С начала ноября он вырос в 2,5 раза, а по сравнению с первым всплеском заражений в апреле-мае - в 1,6 раза.

Министр обороны Японии Нобуо Киси во вторник отдал приказ направить медперсонал, входящий в ряды национальных Сил самообороны страны, в северную префектуру Хоккайдо для помощи местным медицинским работникам. По его словам, в первую очередь туда будут направлены медсестры, острую нехватку которых в настоящее время испытывают медицинские учреждения префектуры.