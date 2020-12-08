Власти Петербурга запретили выход на неокрепший лед до середины января

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга запретили жителям выход на лед водных объектов города до установления крепкого ледового покрытия, что произойдет ориентировочно к 15 января. Запрет может быть продлен, если оно не установится к этому времени, сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.

"Согласно постановлению правительства Санкт-Петербурга "Об установлении периодов, в течение которых запрещается выход на ледовое покрытие водных объектов в Санкт Петербурге", этой зимой выход на лед запрещен до 15 января 2021. Если до этого времени на водоемах не установится крепкое ледовое покрытие, то запрет будет продлен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Петербурге устанавливается стабильная минусовая температура, водоемы начинают покрываться коркой льда. "Для повышения безопасности было заблаговременно подписано постановление о запрете выхода на лед. Это поможет предостеречь петербуржцев от необдуманного риска. Особого внимания требуют дети", - привели в пресс-службе слова губернатора Петербурга Александра Беглова.

Нарушителям, вышедшим на лед в запрещенный период, может грозить предупреждение или административный штраф от 1 тыс. до 5 тыс. рублей. За выезд на лед на транспортных средствах предусматривается штраф от 1,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц он может достигать 20 тыс. рублей.

В пресс-службе добавили, что спасательные службы переходят на зимний режим несения дежурств. По данным Гидрометцентра, в этом году начало ледообразования на Финском заливе, реке Неве, других водных объектах города прогнозируется на конец декабря.

Согласно прогнозу синоптиков, с 9 по 11 декабря дневная температура воздуха составит -1…-7 градусов, ночная температура в пригородах местами может опускаться до -10 градусов. На дорогах возможна гололедица.