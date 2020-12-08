ФМБА планирует привить отряд космонавтов вакциной "Спутник V"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и "Роскосмос" планируют вакцинировать от коронавирусной инфекции отряд космонавтов и сотрудников Центра подготовки космонавтов, которые непосредственно контактируют с ними в процессе тренировок. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе ФМБА.

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"ФМБА России совместно с госкорпорацией "Роскосмос" и руководством ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина" проводит работу по организации вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 отряда космонавтов и сотрудников центра, которые имеют непосредственный контакт с космонавтами в процессе тренировок", - приводятся в сообщении слова главы ФМБА России Вероники Скворцовой.

Для иммунизации будет использована вакцина "Спутник V", разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

"Госкорпорация "Роскосмос" с самого начала распространения угрозы коронавирусной инфекции мобилизовала все возможные ресурсы, чтобы внести вклад в дело борьбы с пандемией. Мы усилили систему противовирусной защиты персонала, обеспечили сотрудников средствами индивидуальной защиты, проводим активную работу с Федеральным медико-биологическим агентством", - приводятся в сообщении слова главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

В пресс-службе ФМБА также отметили, что за весь период пандемии "не было допущено срыва космической программы запусков, в том числе двух пилотируемых".

"Космонавты - особый контингент, их здоровье должно быть стабильно для реализация стратегически важных задач государства даже в условиях пандемии. ФМБА России планирует также в дальнейшем провести вакцинацию сотрудников ключевых предприятий госкорпорации "Роскосмос", - говорится в сообщении пресс-службы.