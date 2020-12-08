Медведчук допустил возможность производства российской вакцины от коронавируса на Украине

КИЕВ, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Украины пока не обращались за содействием в приобретении российской вакцины от коронавируса, однако неофициальных просьб поступает множество, в том числе от медицинских учреждений. Об этом заявил во вторник председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук на встрече с руководством Российского фонда прямых инвестиций и Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ.

"Я на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным попросил его еще в начале октября, 6 октября, оказать содействие в приобретении Украиной вакцины "Спутник", и он дал добро, что это возможно, если соответствующие органы власти Украины пойдут на этот шаг и обратятся официально по этому поводу. Но, к сожалению, обращения как такового не было, а вот тысячи обращений в мой адрес, тысячи обращений в партию, в политическую силу, которую я представляю, в том числе и от научных, медицинских учреждений, общественных организаций, действительно были, и они все были направлены на то, <...> чтобы оказать содействие в том, чтобы эта вакцина производилась на территории Украины", - отметил Медведчук.

Производство на Украине

Украина имеет возможности и мощности для производства российской вакцины на своей территории, заявил Медведчук.

"После месяца работы мы сегодня вышли на результат, который является знаковым для Украины, потому что речь идет о возможности трансфера технологий по производству вакцины на Украину, а также предоставления сырья в виде клеточной линии и возможности на тех производственных мощностях, которые есть на Украине, производить эту вакцину", - отметил он. Медведчук добавил, что такое "производство возможно, такие мощности найдены".

Возможность производства российской вакцины от коронавируса на Украине есть, но она зависит исключительно от желания Киева, заявил Медведчук.

"Вопрос [производства российской вакцины на Украине] заключается только во власти Украины [и зависит от того], когда будут поданы документы на регистрацию и от желания Украины", - отметил он.

Производство в Харькове

Харьковская фармацевтическая компания "Биолек" способна наладить производство около 700 тыс. доз российской вакцины от коронавируса в месяц, заявил Медведчук.

"По поводу харьковского предприятия - этот вопрос мы тщательно изучали. Сегодня можно говорить о том, что производство может быть налажено в кратчайшие сроки для массового потребления, на сегодняшний день реально производить 500-700 тысяч доз вакцины в месяц", - сказал Медведчук.