Росприроднадзор проверит предприятия Самары из-за загрязнения воздуха сероводородом

САМАРА, 8 декабря. /ТАСС/. Управление Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям проведет в плановом режиме проверки на предприятиях, которые могут быть потенциальными загрязнителями воздуха в микрорайоне Волгарь в Самаре. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Самарской области со ссылкой на и.о. межрегионального управления Росприроднадзора Олег Кручинин.

Ранее жители микрорайона жаловались губернатору Самарской области Дмитрию Азарову на неприятный запах, который усиливался в ночное время. В течение месяца летом в нем было зафиксировано предельное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) по сероводороду. Высокий уровень загрязнения был связан в том числе с неблагоприятными метеорологическими условиями. Тогда Азаров поручал выявить предприятия, загрязняющие воздух.

"Росприроднадзор ведет работу по согласованию с прокуратурой графика проверок предприятий, которые могут выступать потенциальными загрязнителями атмосферного воздуха. Ожидается, что он будет утвержден органами прокуратуры 15 декабря. Данные о том, где и какие предприятия будут проверены в плановом режиме, а также информация об объеме и направлениях проверок появится в общем доступе", - цитирует Кручинина пресс-служба.

Плановые проверки сейчас необходимо согласовывать с природоохранной прокуратурой, так как в целом надзорные мероприятия приостановлены из-за пандемии коронавируса, отметил Кручинин.

"Предостережения, которые сегодня подписываются и направляются на крупные предприятия-загрязнители, - это, что называется, последнее предупреждение. У нас сегодня действует стократный режим наложения штрафов, если предприятие работает без разрешительных документов на выбросы в атмосферный воздух. Кроме того, если будут достаточные основания для приостановления деятельности, я не вижу причин для того, чтобы это решение не было принято", - сказал глава управления.