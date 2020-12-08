В Смоленской области обеспечат питанием медработников, лечащих пациентов с коронавирусом

ТАСС, 8 декабря. Власти Смоленской области приняли решение о ежемесячном выделении 1,6 млн рублей из бюджета на обеспечение горячим питанием около 700 медиков, задействованных в оказании помощи пациентам с коронавирусом. Об этом во вторник сообщил оперативный штаб региона.

"Примерно семь сотен смоленских медиков, оказывающих помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией, ежедневно будут получать бесплатные горячие обеды. Данная инициатива прописана в новой редакции указа губернатора Смоленской области "О введение режима повышенной готовности". Для этого из регбюджета ежемесячно будет выделяться порядка 1,6 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

В оперативном штабе отметили, что горячие обеды будут получать врачи, медсестры, младший медперсонала, которые трудятся в так называемых красных зонах и оказывают помощь пациентам с коронавирусом в стационарах.

Инфекционные госпитали работают на базе 16 медицинских учреждений Смоленской области, суммарно развернуто более 1,5 тыс. коек. По данным на 8 декабря, в регионе выявили 13 481 случай заражения коронавирусом, в том числе 149 новых. С начала пандемии выздоровели 9 698 человек, 287 пациентов умерли.

Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса был введен в регионе 18 марта. Разрешены занятия спортом на улице, с ограничениями работают фитнес-центры, открыты гостиницы, санатории, дома отдыха, отменены ограничения на очную работу образовательных учреждений. Введен масочный режим в общественных местах, в парках культуры и отдыха, на открытых рынках и в транспорте, а также режим максимальной самоизоляции жителей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Приостановлена работа ресторанов, кафе, баров и развлекательных заведений в ночное время, запрещено проведение развлекательных мероприятий в торгово-развлекательных центрах (ТРЦ), предприятиях общепита, массовых мероприятий у новогодних елок.