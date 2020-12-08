Власти Ростовской области заявили, что у госпиталей нет проблем с поставками кислорода

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 декабря. /ТАСС/. Ковидные госпиталя в Ростовской области не испытывают проблем с поставками медицинского кислорода. Об этом во вторник на заседании регионального оперативного штаба по контролю распространения коронавирусной инфекции сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения области Александр Крат.

В октябре стало известно о смерти 13 пациентов с коронавирусом в ковидном госпитале на базе городской больницы № 20 в Ростове-на-Дону. По сообщению СМИ, причиной их гибели могла стать нехватка кислорода. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поручил территориальному органу Росздравнадзора провести проверку в учреждении. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

"По данным оперативного мониторинга, в ковидных госпиталях имеются достаточные запасы лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, дезсредств. Проблем с поставкой кислорода, по информации медицинских организаций, на сегодняшний день нет", - сказал Крат.

Как отметил глава регионального Минздрава, в Ростовской области наблюдается увеличение числа пациентов с коронавирусом. Загруженность коечного фонда в ковидных госпиталях составляет 68,8%, что на 4% выше, чем неделей ранее.

Ростовская область занимает шестое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом в регионе увеличилось до 42 785, число выздоровевших выросло до 34 616, умерли 1 522 человека. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,08. Медицинскую помощь пациентам с коронавирусом оказывают в 22 госпиталях, в которых развернута 3 451 койка. В области продолжают действовать ограничения, призванные сдержать распространение инфекции.