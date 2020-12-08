СМИ: таинственные монолиты обнаружили в Германии и Испании

БЕРЛИН/МАДРИД, 8 декабря. /ТАСС/. Еще один таинственный объект с отражающей поверхностью, похожий на те, что ранее были обнаружены в США и некоторых европейских странах, появился в городе Зульцбах (федеральная земля Гессен). Деревянный монолит прямоугольной формы, как сообщил местный телеканал Hessenschau , стал седьмой по счету из подобных структур, возникших в разных частях мира в течение последних нескольких недель.

Натолкнулись на эту находку местные жители еще на выходных. В этот раз загадочный монолит расположился на открытом пространстве напротив торгового центра Main-Taunus-Zentrum в Зульцбахе. Необычный щит, как указывает телеканал, сделан из древесины с нанесением специального покрытия серебристого цвета. Это в свою очередь позволяет монолиту отражать свет.

Как и в предыдущих случаях, кто именно и с какой целью установил таинственный объект, неизвестно. Тем не менее, представитель местных властей исключил версию о космическом происхождении объекта. "Он не из космоса. Деревянная конструкция внутри очень земная", - отметил Холгер Клинк из Зульцбаха. В настоящее время рассматриваются несколько вариантов появления монолита, включая рекламную акцию.

Фотографии и видео этого объекта уже стали набирать популярность в интернете. Местные жители делятся его снимками в своих социальных сетях, например, в Facebook, высказывая различные предположения о его происхождении.

Монолит в Испании

Таинственный монолит появился также на северо-западе Испании, сообщила газета El Periodico.

По ее сведениям, металлический монолит был замечен в воскресенье в районе развалин церкви в муниципалитете Айльон (автономное сообщество Кастилия-и-Леон). Мэр населенного пункта Мария Хесус Санс опровергла информацию о том, что местные власти якобы призвали людей не посещать данный объект. Она сказала, что побывала на месте, где его обнаружили.

По словам градоначальницы, речь идет о конструкции, состоящей из трех металлических листов, которая уже несколько раз падала. В этой связи мэр предположила, что речь идет о чьей-то шутке.

Загадочные объекты в США

В конце ноября схожий загадочный объект был обнаружен в удаленной пустынной местности американского штата Юта. Изготовленный из блестящего металла массивный прямоугольный брус выступал из земли на высоту около четырех метров. Как рассказали в Управлении общественной безопасности Юты, таинственный объект был замечен случайно с вертолета на юго-востоке штата. Пролетая над одним из скалистых нагромождений, встречающихся в этой местности, члены экипажа увидели нечто похожее на то, что, как они объяснили журналистам, было показано в фильме "2001 год: Космическая одиссея" (1968). Однако спустя некоторое время таинственный объект исчез так же загадочно, как и появился.

3 декабря газета Atascadero News сообщила, что очередной металлический монолит неизвестного происхождения появился в Калифорнии, к северу от Лос-Анджелеса. Объект схож с тем, который ранее был обнаружен в штате Юта. Металлический столб высотой около трех метров находится на вершине горы Пайн-Маунтин поблизости от города Атаскадеро. О его появлении сообщили направлявшиеся на гору туристы.

Аналогичный объект также был замечен в национальном парке Джошуа Три (штат Калифорния).

Монолиты в Европе

За последние недели такого рода структура появлялась не только в США, но и в Румынии, Великобритании и Нидерландах. Так, в воскресенье 29-летний британец Том Данфорд во время прогулки со своей невестой, сестрой и четвероногим любимцем по пляжу Комптон на острове Уайт обнаружил таинственный зеркальный объект. В высоту он достигал порядка трех метров и имел отражающую зеркальную поверхность.

В воскресенье утром металлический брус высотой около трех метров был найден в природном заповеднике "Кикенберг" рядом с населенным пунктом Аудехорн в провинции Фрисландия (Нидерланды). Его поверхность не была такой же отсвечивающей, как у монолитов, обнаруженных в американском штате Юта и около румынского города Пятра-Нямц, однако в целом сходство было разительным. Вокруг конструкции не было никаких следов, поэтому абсолютно непонятно, как она попала туда. Уже к вечеру объект исчез. Однако что именно с ним произошло, остается непонятным.