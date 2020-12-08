В Липецкой области помогли упорядочить ситуацию в больницах ординаторы и студенты-медики

ЛИПЕЦК, 8 декабря. /ТАСС/. Привлечение в инфекционные больницы Липецкой области студентов-медиков и ординаторов позволило упорядочить работу стационаров в период борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил во вторник глава администрации региона Игорь Артамонов в рамках встречи с молодыми медиками, которые в период пандемии пришли работать в медицинские учреждения области.

"Мы очень благодарны вам за то, что вы не побоялись в этот тяжелый период идти на передовую в инфекционные госпитали, поликлиники и больницы, благодаря вашей помощи удалось значительно стабилизировать ситуацию", - сказал глава региона. Он подчеркнул, что в настоящее время "в инфекционных госпиталях работа упорядочена и серьезных жалоб на их деятельность не поступает".

Артамонов пояснил, что в ноябре запросы о привлечении в медицинские организации студентов-старшекурсников и ординаторов были направлены в 17 медвузов. "В начале декабря к работе приступили уже 86 молодых медиков, 24 человека из которых приняли решение трудиться в инфекционных госпиталях", - отметил глава региона.

Как пояснили в пресс-службе областной администрации, большинство студентов и ординаторов трудятся в Липецке - в пяти областных больницах. "Кроме того, ординаторы и студенты-старшекурсники не оставили без внимания и районы области: они помогают своим наставникам в Ельце, Грязях, Измалково и Красном", - сказали в пресс-службе.

Также в рамках встречи Артамонов наградил благодарностями молодых специалистов, в том числе и студентов-волонтеров из средних учебных медицинских заведений региона. "В Липецкой области - дефицит медицинских кадров, мы очень заинтересованы в том, чтобы вы продолжили работать в медицинских учреждениях региона", - сказал он.