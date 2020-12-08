Вакцинация от коронавируса в Крыму начнется 12 декабря

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Первая партия из 500 доз вакцины "Спутник V" поступила в Крым, вакцинация начнется 12 декабря, сообщил во вторник на своей странице в Facebook министр здравоохранения республики Александр Остапенко.

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"В настоящее время поступившая вакцина хранится на складе ГУП РК "Крым-Фармация". Планируется, что первый этап иммунизации будет начат с 12 декабря, после завершения всех необходимых подготовительных работ. В первую очередь вакцинацией будут охвачены медицинские работники, находящиеся в группе риска и работающие в инфекционных госпиталях, где оказывается помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией", - написал Остапенко.

Он уточнил, что вакцинированы будут только те медработники, которые приняли добровольное решение привиться и сообщили о нем руководству своего медицинского учреждения. "Обязательным условием для вакцинации является отсутствие противопоказаний", - добавил министр.

Массовая вакцинация от коронавируса вакциной "Спутник V" начнется в Крыму не раньше января 2021 года, сообщил ранее глава республики Сергей Аксенов. Планируется в первую очередь вакцинировать медиков, сотрудников Роспотребнадзора, педагогов и технические службы, работающих с заразившимися коронавирусом.

За минувшие сутки в Крыму зарегистрировано 274 случая коронавирусной инфекции, в том числе 30 с бессимптомным течением. Лабораториями обследовано 947 человек. За весь период пандемии выявили 17 383 случаев, выздоровели - 13 185 человек, умерли - 339 пациентов.