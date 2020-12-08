Регулятор США подтвердил эффективность в 95% вакцины Pfizer от коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США после анализа подтвердило заявленную эффективность в 95% двухкомпонентной вакцины, разработанной совместно Pfizer и BioNTech. Как отмечается в документе, опубликованном на сайте управления, такой уровень эффективности достигается через семь дней после введения второй дозы вакцины.

"В запланированных промежуточных и финальных анализах эффективность вакцины через семь дней после второй дозы составила 95% у участников без подозрений на то, что они переболели инфекцией SARS-CoV-2 и более 94% в группе участников, среди которых были переболевшие", - указано в документе.

Отмечается, что эффективность вакцины после первой дозы составляет порядка 82%, однако неизвестно снижается ли уровень защиты через три недели после введения препарата. При тяжелых случаях заболевание введение первой дозы препарата было эффективно в 88,9% случаев.

BioNTech и Pfizer ранее заявили, что их вакцина предлагает 95-процентную защиту от COVID-19. Новый препарат относится к группе так называемых генных вакцин, содержащих в себе генетическую информацию о возбудителе.