У шести отравившихся в Волгограде школьников обнаружили норовирус

ВОЛГОГРАД, 8 декабря. /ТАСС/. Проверка волгоградского лицея №11, в котором в пятницу, 4 декабря, у 22 учеников младших классов появились симптомы кишечной инфекции, а трое были госпитализированы, подтвердила наличие норовируса у шести школьников и работницы школьной столовой, сообщила во вторник журналистам заместитель председателя комитета здравоохранения региона (облздрава) Елена Краснова.

"По итогам лабораторных исследований норовирус подтвердился у шести учеников и сотрудницы пищеблока. Были ли они источником заражения, покажут итоги проверки. Расследование Роспотребнадзора продолжается", - сказала Краснова.

Она уточнила, что норовирус часто является возбудителем групповых заболеваний в школах и детских садах, "его излюбленное время циркуляции - весна и осень, он передается не только с пищей, но и воздушно-капельным путем". В комитете здравоохранения Волгоградской области ТАСС сообщили, что состояние всех заболевших, включая госпитализированных, удовлетворительное. В настоящее время лицей закрыт на дезинфекцию, предварительно, его откроют в среду, 9 декабря, и ученики приступят к занятиям.

В администрации Волгограда ранее сообщали, что заболевшие ученики начальных классов накануне, 3 декабря, вместе с другими присутствовали на занятиях и ели в школьной столовой, их обеспечивают бесплатным питанием.

Норовирус - микроб, вызывающий заболевания желудочно-кишечного тракта. В 90% случаев норовирусы являются возбудителями небактериального энтерита.