В СПЧ рассказали, какие темы планируют обсудить на встрече с Путиным

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) планируют обсудить на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным темы, над которыми работали на протяжении года. Об этом сообщил во вторник ТАСС глава Совета Валерий Фадеев.

Он рассказал, что члены СПЧ традиционно обсуждают темы, которые хотели бы обсудить с президентом. "Это те темы, которые были в работе СПЧ в течение года, они, естественно, и обсуждаются, ничего нового здесь нет", - сказал Фадеев.

Ранее Фадеев сообщил, что встреча членов Совета с президентом РФ Владимиром Путиным традиционно планируется на 10 декабря, но официального подтверждения этой даты пока нет. Члены СПЧ планировали подготовить к ней доклады по ряду проблемных тем, среди которых пандемия коронавируса, вопросы соблюдения прав человека в условиях цифровизации и права заключенных.