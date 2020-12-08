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Пандемия COVID-19

Курский омбудсмен отметил нехватку лекарств в регионе для льготников в период пандемии

Обращения с просьбой о проверке направлены в прокуратуру региона и администрацию области

КУРСК, 8 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Курской области Владимир Фирсов отметил нехватку лекарств для льготных категорий граждан в регионе в период пандемии коронавируса. Обращения с просьбой о проверке направлены в прокуратуру региона и администрацию области, сообщается на странице омбудсмена в соцсети "ВКонтакте".

"Ситуация с пандемией, конечно, обострила многие вопросы оказания медицинской помощи населению, но проблема с обеспечением лекарственными препаратами льготных категорий возникла не сегодня. Ежегодно ко мне обращаются онкобольные, люди, страдающие сахарным диабетом, которые по выписанным рецептам, особенно в начале года, не могут получить лекарственные препараты", - говорится в сообщении.

По факту жалоб на нехватку лекарств уполномоченный по правам человека в регионе обратился с просьбой о проверке в прокуратуру региона и администрацию области.

К 8 декабря в Курской области выявили 16 625 случаев заражения коронавирусом, 171 из них - за последние сутки. За все время 14 763 человека выздоровели, 223 пациента умерли.

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