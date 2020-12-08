Прокуроры в этом году подали 3 тыс. исков к коррупционерам

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российские прокуроры в этом году направили в суды более 3 тыс. исков об изъятии незаконно нажитого имущества чиновников на 41 млрд рублей. Об этом сообщил генпрокурор России Игорь Краснов в интервью "Российской газете" накануне Международного дня борьбы с коррупцией.

"Только за 9 месяцев текущего года в целом по линии коррупции прокурорами направлено в суд более 3 тыс. исков на сумму более 41 млрд рублей", - сообщил он.

К лицам, уже осужденным за коррупционные преступления, прокуроры предъявили исков на 6,6 млрд рублей. Однако большая часть взыскиваемых с чиновников сумм связана с итогами проверок законности приобретения имущества. "За 9 месяцев этого года нами инициировано 260 процедур контроля за расходами, получено 250 материалов для обращения в суд, по итогам рассмотрения которых в суды направлены 40 исков на сумму почти 39 млрд рублей. К концу отчетного периода судами уже было удовлетворено 21 заявление прокуроров на сумму 3,2 млрд рублей", - рассказал генпрокурор.

Он подчеркнул, что правоохранительные органы нацелены на то, чтобы добиваться возмещения максимального ущерба от коррупции. "Только за последние 1,5 года прокурорами в целях взыскания ущерба от коррупции в рамках уголовного, гражданского и арбитражного судопроизводств предъявлено более 2,7 тыс. исковых заявлений на общую сумму свыше 35 млрд рублей. Однако лишь треть этой суммы поступила в бюджет - 9,4 млрд рублей", - отметил Краснов. Поэтому в июле этого года на коллегии Генпрокуратуры он поставил перед прокурорами задачу добиваться своевременного и полного возмещения ущерба, причиненного актами коррупции.

Только за 9 месяцев года российская прокуратура выявила 190 тыс. нарушений антикоррупционного законодательства, свыше 47 тыс. лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 6 тыс. - к административной. По материалам прокуратуры возбуждено почти 2,5 тыс. уголовных дел.