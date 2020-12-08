Гинцбург: бокал шампанского на Новый год не навредит тем, кто привился от коронавируса

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. /ТАСС/. Злоупотреблять алкогольными напитками после вакцинации против коронавируса не стоит, однако бокал шампанского, в частности, на Новый год, не навредит. Об это во вторник сообщил разработчик вакцины "Спутник V", директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"В СМИ в последнее время очень много появилось информации о возможном вреде алкоголя на эффективность вакцинации. Я бы хотел все-таки как специалист <...> пояснить, что напиваться не надо ни при каких обстоятельствах, в том числе в процессе вакцинации, спирт вредно влияет не только на поведение человека, но и на функционирование поведения иммунной системы, но один стакан шампанского никому никогда не вредил", - сказал он по итогам встречи с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым и председателем политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком, которую транслировал телеканал "112 Украина".