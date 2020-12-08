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Гинцбург: бокал шампанского на Новый год не навредит тем, кто привился от коронавируса

При этом глава Центра им. Гамалеи отметил, что злоупотреблять алкогольными напитками после вакцинации не стоит
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. /ТАСС/. Злоупотреблять алкогольными напитками после вакцинации против коронавируса не стоит, однако бокал шампанского, в частности, на Новый год, не навредит. Об это во вторник сообщил разработчик вакцины "Спутник V", директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

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"В СМИ в последнее время очень много появилось информации о возможном вреде алкоголя на эффективность вакцинации. Я бы хотел все-таки как специалист <...> пояснить, что напиваться не надо ни при каких обстоятельствах, в том числе в процессе вакцинации, спирт вредно влияет не только на поведение человека, но и на функционирование поведения иммунной системы, но один стакан шампанского никому никогда не вредил", - сказал он по итогам встречи с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым и председателем политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком, которую транслировал телеканал "112 Украина"

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