В Петербурге начали блокировать сайты, торгующие справками об отсутствии COVID-19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Блокировка интернет-ресурсов, торгующих справками с отрицательными результатами анализа на наличие коронавируса без прохождения тестирования, началась в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе городского отделения Общероссийского народного фронта.

Ранее региональное отделение ОНФ выявило увеличение числа организаций, предлагающих приобрести поддельные справки об отсутствии COVID-19 без анализа. Отмечалось, что цены на такие документы варьировались в среднем от 1,5 до 3 тыс. рублей, а курьеры доставляли их к удобной станции метро в день заказа.

"После обращения Народного фронта в Санкт-Петербурге в управление Генеральной прокуратуры в Северо-Западном федеральном округе в городе началась блокировка интернет-ресурсов, торгующих справками об отсутствии COVID-19. Повторный мониторинг ОНФ в Санкт-Петербурге показал, что более половины ресурсов, которые были выявлены ранее, либо полностью заблокированы, либо с них убрана информация о продаже такого рода справок. Некоторые телефоны, указанные на подобных сайтах, перестали работать", - говорится в сообщении пресс-службы отделения.

Также отмечается, что с учетом социальной значимости этой проблемы Народный фронт провел аналогичный мониторинг во всех регионах страны, по итогам которого оказалось, что поддельные справки об отсутствии коронавируса можно приобрести в четверти регионов России.

В руководстве отделения ОНФ в Петербурге выразили благодарность надзорному ведомству за оперативный отклик на обращение. "Мы и дальше продолжим мониторинг по выявлению подобного рода сайтов, торгующих поддельными справками", - привели в пресс-службе слова руководителя регионального исполкома ОНФ Андрея Рябоконя.

В петербургском ОНФ также призвали граждан сообщать в отделение информацию о фактах продажи поддельных справок в городе.