Власти Петербурга выделят 69,8 млн руб. на перевозку пациентов с COVID-19 на КТ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге, которые проходят лечение на дому, будут бесплатно доставлять на проведение компьютерной томографии без использования машин скорой помощи. Средства на закупку транспортных услуг выделяются бюджетному учреждению здравоохранения "Медицинский санитарный транспорт" из резервного фонда правительства Санкт-Петербурга, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

"Петербург выделяет 69,75 млн рублей на транспортировку пациентов с ковид-19 на компьютерную томографию без использования карет скорой помощи. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов", - говорится в сообщении.

В администрации пояснили, что транспортировать к месту проведения КТ и обратно будут пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 или с подозрением на него, находящихся на амбулаторном лечении.

"Нагрузка на скорую помощь сейчас очень высока. Это решение поможет нашим горожанам быстрее добраться до мест проведения исследования и не задействовать автомобили "скорой". Люди болеют не только коронавирусной инфекцией, пациентам с другими заболеваниями также нужна экстренная помощь. На "скорой" работают высококвалифицированные специалисты, они должны оказывать помощь больным, а не просто заниматься их транспортировкой", - процитировали в пресс-службе Беглова.

По последним данным, в Петербурге выявили 155 628 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 87 969 человек, умерли 5 947. За последние сутки в городе выявили 3 734 случая заражения.