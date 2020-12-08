В ходе исследования вакцины Pfizer и BioNTech умерли шесть участников

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Шесть человек умерли в ходе проведения испытаний вакцины, разработанной совместно американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. Об этом говорится в документе, опубликованном во вторник на сайте Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США.

"За отчетный период было шесть смертей (два летальных исхода в вакцинируемой группе, четыре - в группе плацебо)", - указано в документе, подготовленном к заседанию FDA, которое намечено на четверг. Отмечается, что в группе получивших вакцину один участник с атеросклерозом и ожирением умер через три дня после введения первой дозы препарата, у другого участника произошла остановка сердца через 60 дней после введения ему второй дозы, а через три дня была зафиксирована его смерть.

В группе плацебо два человека умерли от инсульта и инфаркта, причина смерти еще двух участников не установлена. Половина погибших во всех группах была старше 55 лет.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США назначило на 10 декабря заседание по вопросу одобрения применения вакцины, разработанной Pfizer и BioNTech. Фирмы подали соответствующую заявку в управление 20 ноября. Ранее сообщалось, что власти США рассчитывают уже 11 или 12 декабря начать прививать жителей страны от коронавируса.