Отказ от алкоголя перед прививкой, Рождество в Швеции. Главное о коронавирусе за 8 декабря

Россия
- Всего зафиксировано 2 515 009 случаев заражения, из них новых — 26 097. За сутки умерли 562 человека, за весь период — 44 159.
- Минимум за две недели до вакцинации необходимо прекратить употреблять алкоголь, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
- Правила профилактики в российских школах могут быть отменены к началу следующего учебного года, если весной эпидемическая ситуация улучшится, заявила Анна Попова.
- Полностью избавиться от нового коронавируса не представляется возможным, так как он передается не только от человека к человеку, но и животные могут быть носителями, сообщил разработчик вакцины "Спутник V", директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
- "Уральские авиалинии" возобновляют полеты в Киргизию.
Москва
- Всего зафиксировано 660 073 случая заражения, из них новых — 5 232. Госпитализированы 1 705 пациентов.
Мир
- Всего зафиксировано более 67,5 млн случаев заражения, умерли 1 544 533 человека (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В Швеции не разрешат встречать Рождество большими компаниями, можно собираться максимум по восемь человек.
- В США смертность от COVID-19 за неделю достигла самого высокого с апреля показателя.