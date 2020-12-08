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Пандемия COVID-19

Отказ от алкоголя перед прививкой, Рождество в Швеции. Главное о коронавирусе за 8 декабря

© Сергей Карпухин/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 2 515 009 случаев заражения, из них новых — 26 097. За сутки умерли 562 человека, за весь период — 44 159.
  • Минимум за две недели до вакцинации необходимо прекратить употреблять алкоголь, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
  • Правила профилактики в российских школах могут быть отменены к началу следующего учебного года, если весной эпидемическая ситуация улучшится, заявила Анна Попова.
  • Полностью избавиться от нового коронавируса не представляется возможным, так как он передается не только от человека к человеку, но и животные могут быть носителями, сообщил разработчик вакцины "Спутник V", директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
  • "Уральские авиалинии" возобновляют полеты в Киргизию.

Москва

  • Всего зафиксировано 660 073 случая заражения, из них новых — 5 232. Госпитализированы 1 705 пациентов.

Мир

  • Всего зафиксировано более 67,5 млн случаев заражения, умерли 1 544 533 человека (данные Университета Джонса Хопкинса). 
  • В Швеции не разрешат встречать Рождество большими компаниями, можно собираться максимум по восемь человек.
  • В США смертность от COVID-19 за неделю достигла самого высокого с апреля показателя.
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Пандемия COVID-19
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