Автор из Ирана после путешествия в Татарстан написала книгу о республике

КАЗАНЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Доктор экономических наук Тегеранского университета им. Алламе Табатабаи и советник Ирано-иракской торговой палаты Пегах Никбахт побывала в Татарстане и написала на фарси книгу о республике под названием "Жемчужина Волги". Презентация ее работы в режиме Российско-иранского онлайн-телемоста прошла во вторник.

Никбахт посещала Татарстан в декабре 2019 года в составе делегации журналистов из Исламской Республики Иран. Визит в российский регион прошел по приглашению госкомитета Татарстана по туризму при поддержки авиакомпании ATA Airlines.

"В Казани много разнообразных культурных, исторических и туристических достопримечательностей, но, к сожалению, иранские туристы мало знают об этом месте. С первых минут пребывания в Казани я решила написать книгу - когда я познакомилась с достопримечательностями и преимуществами этого города, я утвердилась в своем решении, поставила себе такую цель. Чем дольше продолжалось путешествие, чем больше я знакомилась с прекрасными жителями Казани и безумно богатой культурой этого города, я все более и более укреплялась в этом решении", - сказала Никбахт во время презентации.

По словам врио генерального консула Ирана в Казани Рахими Горджи, написание книги поможет развитию культурных связей между двумя странами. "Книга "Жемчужина Волги", которую написала госпожа Никбахт, является очень важным шагом на пути лучшего познания народом Ирана России. Это в том числе способствует и тому, чтобы жители России, в частности Татарстана, открыли для себя Иран, больше путешествовали по этой древней прекрасной стране. Безусловно, это плодотворно скажется на наших двусторонних отношениях", - отметил генконсул.

В книге автор в деталях описывает места, которые поразили ее во время визита в республику. Никбахт рассказала о главных туристических центрах Татарстана, среди которых Казань, остров-град Свияжск и Великий Болгар. Помимо описания природы и исторических памятников Никбахт рассказывает о традициях, истории и духовной самобытности жителей республики.

Жители Ирана смогут получить книгу бесплатно в местных дипломатических представительствах, туристических агентствах, на борту иранских авиакомпаний, а также онлайн. Книгу выпустило издательство Tachara Book & Kama Media тиражом в 10 тыс. экземпляров.