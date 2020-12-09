Россияне рассказали, сколько готовы потратить на новогодние подарки

Большинство россиян (27%) планируют дарить близким на Новый год подарки дешевле 1 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip.

Почти каждый пятый (19%) готов купить что-то на сумму от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, 19% респондентов рассчитывают на бюджет от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, по 7% выделяют на подарки 5 тыс. - 10 тыс. рублей, 10 тыс. - 20 тыс. рублей и выше. Еще 18% опрошенных ответили, что вообще ничего не дарят.

Почто половина (48%) в этом году собирается дарить близким приятные мелочи. Второй по популярности подарок (31%) - товары для красоты и здоровья, на третьем месте (25%) - сладости. Одежду, обувь и аксессуары приготовили для близких 23% россиян, 16% вручат деньги, а 10% подарят путешествие или билеты на самолет или поезд.

Около трети респондентов (27%) начинают готовить подарки за несколько недель до Нового года, потом столько же (26%) покупают все за месяц, а 20% - за неделю до праздника.

Среди желанных подарков 34% опрошенных назвали путешествие. Они предпочли бы билеты в Санкт-Петербург (9%), Сочи (7%) или Париж (5%). Из внутренних направлений также часто называли Калининград, Крым и Москву, а из зарубежных стран - Таиланд, США, Турцию, Испанию и Италию.

Еще 23% будут рады какой-нибудь приятной мелочи, а 15% предпочитают деньги. Билет на концерт или выставку хотели бы получить 11%, одежду и обувь - 7%. А вот подарков, которые многие планируют вручить - товары для красоты и здоровья, сладости - ждут всего 5% и 4% соответственно. Некоторые респонденты отвечали, что готовы обойтись и вовсе без подарка в этом году.

Опрос проходил на сайте OneTwoTrip. В нем приняли участие 2 340 человек.