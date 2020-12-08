В Туле ужесточили меры безопасности на станции переливания крови из-за случаев COVID-19

ТУЛА, 8 декабря. /ТАСС/. Случаи заражения коронавирусом выявили среди работников областной станции переливания крови в Туле, они обследованы и изолированы. В учреждении ввели повышенные меры безопасности, прием доноров организован по предварительной записи, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения Тульской области.

"В числе заболевших - сотрудники немедицинского персонала и медработники. Они находятся на больничном. В помещениях станции каждые три часа проводится санитарная обработка, работают бактерицидные лампы и дезары. Организована предварительная запись на донацию, она разграничена по времени: каждые 30 минут сдают кровь не более пяти человек", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, несмотря на сложившуюся ситуацию областная станция переливания крови и ее филиалы работают в штатном режиме. О количестве заразившихся не сообщается. Отмечено, что все контактные лица обследованы и изолированы, часть немедицинских сотрудников переведена на удаленный режим работы.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона, заражение коронавирусом на данный момент подтверждено у 11 сотрудников станции переливания крови, шестеро из них - медицинские работники.

Режим повышенной готовности из-за опасности распространения коронавирусной инфекции введен в Тульской области с 16 марта. По информации на 8 декабря, в регионе с начала пандемии выявлено 18 084 случая заражения коронавирусом, в том числе 204 за прошедшие сутки. Выздоровели 15 940 человек, 523 пациента умерли.

С 7 декабря в пяти крупных учреждениях здравоохранения Тульской области начали вакцинацию медработников и работников сферы образования от коронавируса. Всего в регион поставлено 500 доз вакцины "Спутник V". После поступления второй партии продолжится вакцинация тех, кто ежедневно контактирует с большим количеством людей, в том числе работников органов соцзащиты населения, волонтеров, сотрудников силовых структур.

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