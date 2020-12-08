Программу соцконтрактов для поддержки населения планируют внедрить в Ингушетии в 2021 году

МАГАС, 8 декабря. /ТАСС/. Правительство Ингушетии намерено с 2021 года внедрить в регионе программу соцконтрактов для поддержки малоимущих семей республики. На реализацию программы ежегодно будет направляться 220 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства Ингушетии.

"В регионе планируется реализация социального контракта - новой формы соцподдержки, которая позволит не только поддержать доходы семьи на период выплаты, но и преодолеть причины бедности в долгосрочной перспективе. Все иные формы предоставления соцподдержки привязаны к конкретной жизненной ситуации, а именно: рождение ребенка и достижение им определенного возраста, потеря работы, временная и постоянная утрата трудоспособности. Основным условием для заключения данного обязательства является наличие среднедушевого дохода семьи на уровне ниже прожиточного минимума", - говорится в сообщении.

Как сообщается, Ингушетии будут предоставляться субсидии на реализацию социального контракта, общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете региона с учетом софинансирования из республиканского бюджета (5 %) составляет более 220 млн рублей ежегодно.

"Благодаря автоматизированной системе адресной социальной помощи (АСП), которая содержит сведения о количестве малообеспеченных семей, мы можем оперативно запрашивать информацию о доходах семьи, а также осуществлять ведение социальных контрактов в электронном виде", - передает пресс-служба слова министра труда, занятости и социального развития республики Хаджибекира Муталиева.