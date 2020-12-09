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Как вернуть обоняние и что такое локдаун. Что искали в Google в 2020 году

Компания собрала самые популярные запросы для проекта "Год в поиске"
© Thaspol Sangsee/Shutterstock/FOTODOM

Google составил подборки самых популярных запросов российских пользователей в 2020 году для проекта "Год в поиске". Полные списки появятся на отдельной странице сервиса "Тренды Google".

Поисковик приводит самые быстрорастущие запросы среди россиян (по отношению к предыдущему году) с января по декабрь этого года.

Подборка "События":

  1. Коронавирус;
  2. Выборы в США;
  3. Поправки в Конституцию России;
  4. Бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гейджи;
  5. События в Беларуси;
  6. Взрыв в Бейруте;
  7. Обращение Владимира Путина;
  8. Бубонная чума;
  9. События в Нагорном Карабахе;
  10. Матч Сербия - Россия (Лига Наций УЕФА).

"Что такое/что значит":

  1. Пандемия;
  2. Коронавирус;
  3. Конституция;
  4. Гражданская война;
  5. Деноминация;
  6. Девальвация;
  7. Самоизоляция;
  8. Расизм;
  9. Локдаун;
  10. Вайб.

Список, посвященный погибшим в 2020 году:

  1. Борис Клюев;
  2. Коби Брайант;
  3. Ирина Антонова;
  4. Валентина Легкоступова;
  5. Чедвик Боузман;
  6. Михаил Жванецкий;
  7. Диего Марадона;
  8. Джордж Флойд;
  9. Армен Джигарханян;
  10. Шон Коннери.

Самые популярные фильмы:

  1. "Холоп";
  2. "Джентльмены";
  3. "Довод";
  4. "Союз спасения";
  5. "Лед 2";
  6. "Вторжение";
  7. "Маленькие женщины";
  8. "После. Глава 2";
  9. "Холодное сердце 2";
  10. 1917.

Самые популярные сериалы":

  1. "Жестокий Стамбул";
  2. "Бумажный дом";
  3. "Ветреный";
  4. "Перевал Дятлова";
  5. "Ведьмак";
  6. "Игра на выживание";
  7. "Элита";
  8. "Ход королевы";
  9. "Крепостная";
  10. "Дочь посла".

Чаще всего запрос "в домашних условиях" был в сочетании со словами:

  1. Антисептик;
  2. Вино из винограда;
  3. Маска;
  4. Майонез;
  5. Чистка серебра;
  6. Шугаринг;
  7. Томатный сок;
  8. Томатная паста;
  9. Снятие наращенных ресниц;
  10. Ламинирование волос.

Со словом "как" россияне искали:

  1. Как сажать картошку;
  2. Как сшить маску;
  3. Как получить пропуск;
  4. Как встать на биржу труда;
  5. Как вернуть обоняние;
  6. Как получить пособие по безработице;
  7. Как получить выплату на ребенка;
  8. Как записаться в МФЦ; 
  9. Как освятить кулич дома;
  10. Играть в Among Us.

В каких городах искали "что посмотреть":

  1. Сочи;
  2. Тула;
  3. Тверь;
  4. Калининград;
  5. Нижний Новгород;
  6. Анапа;
  7. Санкт-Петербург;
  8. Екатеринбург;
  9. Адлер;
  10. Казань.
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