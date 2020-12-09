Как вернуть обоняние и что такое локдаун. Что искали в Google в 2020 году

Google составил подборки самых популярных запросов российских пользователей в 2020 году для проекта "Год в поиске". Полные списки появятся на отдельной странице сервиса "Тренды Google".

Поисковик приводит самые быстрорастущие запросы среди россиян (по отношению к предыдущему году) с января по декабрь этого года.

Подборка "События":

Коронавирус; Выборы в США; Поправки в Конституцию России; Бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гейджи; События в Беларуси; Взрыв в Бейруте; Обращение Владимира Путина; Бубонная чума; События в Нагорном Карабахе; Матч Сербия - Россия (Лига Наций УЕФА).

"Что такое/что значит":

Пандемия; Коронавирус; Конституция; Гражданская война; Деноминация; Девальвация; Самоизоляция; Расизм; Локдаун; Вайб.

Список, посвященный погибшим в 2020 году:

Борис Клюев; Коби Брайант; Ирина Антонова; Валентина Легкоступова; Чедвик Боузман; Михаил Жванецкий; Диего Марадона; Джордж Флойд; Армен Джигарханян; Шон Коннери.

Самые популярные фильмы:

"Холоп"; "Джентльмены"; "Довод"; "Союз спасения"; "Лед 2"; "Вторжение"; "Маленькие женщины"; "После. Глава 2"; "Холодное сердце 2"; 1917.

Самые популярные сериалы":

"Жестокий Стамбул"; "Бумажный дом"; "Ветреный"; "Перевал Дятлова"; "Ведьмак"; "Игра на выживание"; "Элита"; "Ход королевы"; "Крепостная"; "Дочь посла".

Чаще всего запрос "в домашних условиях" был в сочетании со словами:

Антисептик; Вино из винограда; Маска; Майонез; Чистка серебра; Шугаринг; Томатный сок; Томатная паста; Снятие наращенных ресниц; Ламинирование волос.

Со словом "как" россияне искали:

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