Как вернуть обоняние и что такое локдаун. Что искали в Google в 2020 году

Google составил подборки самых популярных запросов российских пользователей в 2020 году для проекта "Год в поиске". Полные списки появятся на отдельной странице сервиса "Тренды Google".
Поисковик приводит самые быстрорастущие запросы среди россиян (по отношению к предыдущему году) с января по декабрь этого года.
Подборка "События":
- Коронавирус;
- Выборы в США;
- Поправки в Конституцию России;
- Бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гейджи;
- События в Беларуси;
- Взрыв в Бейруте;
- Обращение Владимира Путина;
- Бубонная чума;
- События в Нагорном Карабахе;
- Матч Сербия - Россия (Лига Наций УЕФА).
"Что такое/что значит":
- Пандемия;
- Коронавирус;
- Конституция;
- Гражданская война;
- Деноминация;
- Девальвация;
- Самоизоляция;
- Расизм;
- Локдаун;
- Вайб.
Список, посвященный погибшим в 2020 году:
- Борис Клюев;
- Коби Брайант;
- Ирина Антонова;
- Валентина Легкоступова;
- Чедвик Боузман;
- Михаил Жванецкий;
- Диего Марадона;
- Джордж Флойд;
- Армен Джигарханян;
- Шон Коннери.
Самые популярные фильмы:
- "Холоп";
- "Джентльмены";
- "Довод";
- "Союз спасения";
- "Лед 2";
- "Вторжение";
- "Маленькие женщины";
- "После. Глава 2";
- "Холодное сердце 2";
- 1917.
Самые популярные сериалы":
- "Жестокий Стамбул";
- "Бумажный дом";
- "Ветреный";
- "Перевал Дятлова";
- "Ведьмак";
- "Игра на выживание";
- "Элита";
- "Ход королевы";
- "Крепостная";
- "Дочь посла".
Чаще всего запрос "в домашних условиях" был в сочетании со словами:
- Антисептик;
- Вино из винограда;
- Маска;
- Майонез;
- Чистка серебра;
- Шугаринг;
- Томатный сок;
- Томатная паста;
- Снятие наращенных ресниц;
- Ламинирование волос.
Со словом "как" россияне искали:
- Как сажать картошку;
- Как сшить маску;
- Как получить пропуск;
- Как встать на биржу труда;
- Как вернуть обоняние;
- Как получить пособие по безработице;
- Как получить выплату на ребенка;
- Как записаться в МФЦ;
- Как освятить кулич дома;
- Играть в Among Us.
В каких городах искали "что посмотреть":
- Сочи;
- Тула;
- Тверь;
- Калининград;
- Нижний Новгород;
- Анапа;
- Санкт-Петербург;
- Екатеринбург;
- Адлер;
- Казань.