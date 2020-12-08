Власти Чувашии рассчитывают принять передвижной музей "Поезд Победы" в 2021 году

ТАСС, 8 декабря. Передвижной музей "Поезд Победы" может принять участие в мероприятиях Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, в Чувашии в 2021 году. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой администрации главы региона.

"Поезд Победы" - первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся составе поезда. В пространстве историко-художественной экспозиции при помощи мультимедийного оборудования воссоздаются сцены из военного времени.

"Глава Чувашии в рамках своей командировки в Москву встретился с генеральным директором - председателем правления ОАО "Российские железные дороги" Олегом Белозеровым. <…> Рассмотрена и возможность участия уникального передвижного музея "Поезд Победы" в мероприятиях Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, объявленного в 2021 году в Чувашии", - отмечается в сообщении.

Стороны также обсудили возможности развития сотрудничества предприятий региона и компании. Одним из вопросов стало расширение линейки и объемов высокотехнологичной продукции, выпускаемой для нужд ОАО "РЖД", говорится в сообщении.

Строительство линии обороны для задержания гитлеровских войск на подступах к Казани, Куйбышеву и Ульяновску началось в октябре 1941 года в Чувашии и в нескольких поволжских республиках и областях, когда враг уже был под Москвой. По территории Чувашии линия обороны прошла вдоль Суры от села Засурское Ядринского района через села Пандиково Красночетайского и Сурский Майдан Алатырского районов и до границы республики с Ульяновской областью под Алатырем. Более ста тысяч жителей Чувашии, в основном старики, женщины и дети, рыли окопы и траншеи, строили землянки, сооружали огневые артиллерийские точки, ДОТы (долговременная огневая точка) и ДЗОТы (деревоземляная огневая точка). Люди работали в тяжелых условиях без выходных, в 40-градусные морозы приходилось прогревать верхний слой промерзшей земли кострами, а затем рубить пласты топорами, кувалдами, пилами и ломами. Работы не прекращались ни на один день, и к 20 января 1942 года возведение укреплений было завершено, в 1944 году вышел приказ об их расформировании.