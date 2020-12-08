Умер главный внештатный анестезиолог Минздрава Прикамья Андрей Николенко

ПЕРМЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Министерства здравоохранения Пермского края, заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии и скорой медицинской помощи Пермского государственного медицинского университета (ПГМУ) им. Е. А. Вагнера Андрей Николенко умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщается во вторник на официальной странице вуза во "ВКонтакте".

"С прискорбием сообщаем, что сегодня, 8 декабря 2020 года, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался Андрей Валентинович Николенко, заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии и скорой медицинской помощи, главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Министерства здравоохранения Пермского края, председатель Пермского Регионального общества Федерации анестезиологов-реаниматологов России", - сказано в сообщении.

Николенко родился в 1972 году в городе Чусовой, окончил лечебный факультет ПГМА (ныне ПГМУ), клиническую ординатуру, очную аспирантуру. Имел степень кандидата медицинских наук. Как отмечают в вузе, за время работы завкафедрой было выпущено более 100 специалистов, окончивших ординатуру, остановлен отрицательный рост в кадровом составе врачей анестезиологов-реаниматологов (дефицит кадров за четыре года уменьшился на 30%.). "Андрей Валентинович пользовался заслуженным авторитетом, доверием и уважением, как у больных, так и у коллег по работе. Зарекомендовал себя как инициативный, исполнительный, грамотный специалист, постоянно повышающий свой профессиональный уровень. До последнего стоял на страже здоровья пациентов", - добавляют в ПГМУ.

Накануне в Перми умерла ректор Пермского медуниверситета, депутат Законодательного собрания Пермского края Ирина Корюкина. По информации местных СМИ, предварительной причиной смерти также стали осложнения, вызванные коронавирусом.