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Пандемия COVID-19

Умер главный внештатный анестезиолог Минздрава Прикамья Андрей Николенко

Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом

ПЕРМЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Министерства здравоохранения Пермского края, заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии и скорой медицинской помощи Пермского государственного медицинского университета (ПГМУ) им. Е. А. Вагнера Андрей Николенко умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщается во вторник на официальной странице вуза во "ВКонтакте".

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"С прискорбием сообщаем, что сегодня, 8 декабря 2020 года, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался Андрей Валентинович Николенко, заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии и скорой медицинской помощи, главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Министерства здравоохранения Пермского края, председатель Пермского Регионального общества Федерации анестезиологов-реаниматологов России", - сказано в сообщении.

Николенко родился в 1972 году в городе Чусовой, окончил лечебный факультет ПГМА (ныне ПГМУ), клиническую ординатуру, очную аспирантуру. Имел степень кандидата медицинских наук. Как отмечают в вузе, за время работы завкафедрой было выпущено более 100 специалистов, окончивших ординатуру, остановлен отрицательный рост в кадровом составе врачей анестезиологов-реаниматологов (дефицит кадров за четыре года уменьшился на 30%.). "Андрей Валентинович пользовался заслуженным авторитетом, доверием и уважением, как у больных, так и у коллег по работе. Зарекомендовал себя как инициативный, исполнительный, грамотный специалист, постоянно повышающий свой профессиональный уровень. До последнего стоял на страже здоровья пациентов", - добавляют в ПГМУ.

Накануне в Перми умерла ректор Пермского медуниверситета, депутат Законодательного собрания Пермского края Ирина Корюкина. По информации местных СМИ, предварительной причиной смерти также стали осложнения, вызванные коронавирусом.

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РоссияПермский крайПандемия COVID-19
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