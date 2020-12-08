Ленобласть ограничила новогоднюю работу ресторанов с учетом жестких мер в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление, которое ограничивает работу общепита и вводит запрет на новогодние корпоративы в регионе в период новогодних праздников. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

"С 30 декабря по 3 января включительно запрещена работа фуд-кортов и фуд-плейсов во всех ТЦ и ТК Ленобласти. Вводится запрет на проведение новогодних корпоративов, а также городских и районных елок в общественных местах, кафе и ресторанах", - говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно постановлению, театры и концерты во всех районах Ленинградской области могут работать при заполняемости не более половины мест и с обязательным использованием масок зрителями. В детских оздоровительных лагерях разрешено заполнение групп и отрядов только на 50%, а также одновременный заезд и выезд всех детей и сотрудников на всю смену. Медицинские работники получат компенсацию 100% стоимости путевок на детей в лагеря в 2020-2021 гг.

Ограничения в Ленинградской области вводятся с учетом введенных в Санкт-Петербурге жестких мер. Ранее власти Петербурга объявили о беспрецедентных ограничениях на период новогодних каникул, касающихся работы общепита, музеев, театров и концертов. С 30 декабря по 3 января полностью прекратят работу городские кафе и рестораны. С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января они не смогут обслуживать гостей с 19:00 до 06:00. Исключение - объекты на вокзалах, заправках, в аэропорту, столовые при организациях. Остальные смогут работать навынос или на доставку.

В городском правительстве пояснили, что эти меры осознанно направлены на снижение туристической привлекательности города в этот период для уменьшения риска заражений коронавирусом и призвали туристов воздержаться в этот раз от поездок в Петербург на Новый год.