Депутат Госдумы заявила в полицию о клевете после ролика якобы многодетной матери с Кубани

КРАСНОДАР, 8 декабря. /ТАСС/. Депутат Государственной думы от Краснодарского края Наталья Боева обратилась в правоохранительные органы с заявлением о клевете после публикации в социальных сетях видеоролика якобы от имени многодетной матери, которой предложили отдать детей в детский дом, сообщили ТАСС в региональном отделении "Единой России".

Видео появилось в местных сообществах в социальных сетях. В нем женщина по имени Алина Дудерец, называющаяся себя многодетной матерью, утверждает, что обратилась к Наталье Боевой с просьбой помочь в лечении сына. В ролике говорится, что депутат якобы рекомендовала ей отдать детей в детский дом.

"Как нам сообщили помощники Боевой, сегодня она подала заявление в правоохранительные органы", - сообщили в региональном отделении партии.

По его данным, Боева сообщила, что в ролике показана несуществующая переписка депутата с Дудерец, что женщину с такими персональным данными, числящуюся в качестве многодетной матери, депутату найти пока не удалось.

"Однако я готова выслушать Алину и помочь ей, если такой человек действительно есть, и она нуждается в моей помощи", - приводит пресс-служба слова Боевой.