В Петербурге считают, что кафе "Карты сопротивления" несут ответственность перед жителями

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Владельцы заведений из так называемой "Карты сопротивления", которую в Петербурге создали представители ресторанной отрасли, несогласные с введенными из-за пандемии ограничениями, несут ответственность прежде всего перед жителями города. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин.

В Петербурге около сотни ресторанов, баров и кальянных ранее создали "Карту сопротивления", на которой отметили свое местонахождение и написали о работе для гостей в штатном режиме, несмотря на ограничения.

"Они отвечают не перед нами, в общем, а перед жителями. Логика очень простая: конечно, мы не в состоянии бегать и всех закрыть, но мы сейчас <…> выполняем одну простую работу, связанную даже не с точки зрения наличия ковидных коек, их точно хватит, но за счет плана госпитализации, потому что нам придется больше коек переводить из клиник, которые занимаются оказанием плановой помощи - это сильно чревато, потому что есть онкологические больные, есть больные с сердечно-сосудистыми заболеваниями и так далее. Вот это и есть цена вопроса по этим заведениям: тех, кого они "наградят" на праздники вирусом, нам придется куда-то класть", - отметил Елин.

Как он рассказал во вторник журналистам, в городе большинство предпринимателей законопослушные: они понимают, хоть это и неприятно, чем продиктованы такие решения, и намерены их выполнять. "Но есть те, кто говорит: "Мы не будем выполнять этого решения, нам не нравится, нам нужны деньги, мы рассчитывали на них, нам нужны барыши. Ковид - не ковид, нас это не интересует". Ну что ж, мы будем действовать в соответствии с теми обязанностями, которые у нас есть. Не будем совершать какие-то очень резкие эмоциональные поступки. Список опубликован открыто, то есть нам предлагают открытые действия", - сказал вице-губернатор.

Он добавил, что власти, во-первых, идентифицируют нарушения, которые были совершены. "Торговля без лицензии - это нарушение, незаконный оборот торговли - это тоже нарушение, нарушение санитарно-эпидемиологических правил - тоже, нарушение налогового законодательства. <…> Конечно, эти организации мы проверим и посмотрим, насколько они работают без нарушений", - заключил он.