В Вологде умер председатель региональной федерации профсоюзов Валерий Калясин

ВОЛОГДА, 8 декабря. /ТАСС/. Председатель Вологодской областной федерации профсоюзов Валерий Калясин умер в Вологде в возрасте 73 лет. Об этом сообщил губернатор региона Олег Кувшинников. Калясин возглавлял федерацию более 20 лет.

"Не стало Валерия Михайловича Калясина. Добрый, светлый человек. Настоящий вологодский мужик. Валерий Михайлович был доверенным лицом на выборах президента России, долгие годы возглавлял областную федерацию профсоюзов, был сопредседателем нашего штаба ОНФ. За плечами десятки социальных проектов для поддержки земляков", - написал глава региона на своей странице "ВКонтакте".

Как уточнили ТАСС в правительстве области, смерть наступила в моногоспитале Вологды, где Калясин находился на лечении, причина смерти уточняется. О дате прощания станет известно позднее.