В Архангельской области на Новый год запрещены фейерверки и корпоративы

АРХАНГЕЛЬСК, 8 декабря. /ТАСС/. Праздничные банкеты и корпоративы, а также проведение фейерверков будут запрещены на новогодние праздники в Архангельской области во избежание скопления людей. Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы администрации региона.

"Запрет на проведение таких массовых мероприятий, как банкеты, фуршеты и корпоративы (в данном случае новогодние), будет продлен. Во избежание массового скопления большого количества людей в местах, где традиционно проводятся ночные новогодние представления и фейерверки, проведение таких мероприятий разрешено не будет", - говорится в сообщении.

Власти региона приняли решение разрешить проведение новогодних представлений в культурных центрах, театрах и домах культуры. Они будут проходить с обязательной рассадкой зрителей по билетам при условии ограниченной нагрузки на зрительные залы. Дополнительных ограничений в работе общепита, фитнес-клубов, музеев пока не планируется, как и ограничивать выездную и ярмарочную торговлю.

Работодателям рекомендовано перевести отдельные категории сотрудников на дистанционную работу, где это необходимо - обеспечить гибкий график прибытия-отбытия на рабочие места. Требование по изоляции неработающих граждан старше 65 лет планируется продлить до конца января.

С начала пандемии в Архангельской области выявлено 34 832 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, за последние сутки зарегистрировано 396 новых случаев. Больше всего заболевших в Архангельске, Новодвинске и Северодвинске. В настоящее время 8 132 человека проходят лечение от COVID-19, 26 589 - уже поправились, 433 пациента умерли.

В Архангельской области введена самоизоляция для людей старше 65 лет, действует обязательный масочный режим при посещении торговых центров, магазинов, мест оказания услуг, а также в общественном транспорте. Наполняемость залов театров и кинотеатров не должна превышать 50%. С 24 ноября в регионе зрителям разрешили присутствовать на спортивных состязаниях, которые проходят на открытом воздухе, с учетом того, что в спортивном сооружении может быть заполнено не больше половины мест.