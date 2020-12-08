Госдума отклонила законопроект о беби-боксах

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник отклонила в первом чтении законопроект, предоставляющий субъектам РФ право принимать решение об установке так называемых беби-боксов. Как сообщили накануне думские единороссы, инициатива будет перевнесена в Госдуму после доработки в следующем году.

Законопроект внесли в Госдуму в 2017 году группа депутатов во главе с зампредом профильного комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксаной Пушкиной и член Совета Федерации Елена Афанасьева. Инициативой предлагается предоставить регионам России право принимать решение об установке беби-боксов - специально оборудованных мест, где мать может анонимно оставить новорожденного ребенка. Согласно тексту, создание беби-боксов предусматривается "в медицинских организациях, имеющих в своей структуре отделения реанимации и интенсивной терапии для новорожденных".

Ранее профильный комитет дал отрицательное заключение на инициативу, где указал, в частности, что документ непосредственно "не содержит правовых оснований и условий, которые являлись бы основой для принятия такого решения органом власти субъекта РФ".

В понедельник лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов сообщил, что единороссы снимают с рассмотрения законопроект, чтобы внести его в начале 2021 года после доработки с учетом мнения экспертов и имеющегося регионального опыта. Он отметил, что сегодня такие "окна жизни" существуют в 16 субъектах РФ, "но это не локальная проблема, необходимо законодательное регулирование на федеральном уровне".