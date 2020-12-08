Более 10 тыс. медиков Петербурга, которые заболели ковидом на работе, получили компенсации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Более 10 тыс. медицинских работников Санкт-Петербурга получили выплаты после заражения новой коронавирусной инфекцией при исполнении служебных обязанностей, среди получателей выплат также семьи 33 умерших медиков. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе вице-губернатора города Олега Эргашева.

"В соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга от 20.04.2020 №221 выплаты по 300 тыс. рублей получили 10 190 медиков, заболевших COVID-19 на работе. Выплату в миллион рублей получили семьи 33 медицинских работников, умерших вследствие оказания помощи пациентам с коронавирусом", - говорится в сообщении.

Ранее председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец сообщал, что за время пандемии среди работников больниц города выявили около 15 тыс. случаев заражения коронавирусом, большинство из которых - случаи среди медицинского персонала. Официально, по последним данным, признаны умершими от коронавируса 38 медицинских работников.

В случае заражения медицинского работника ему предоставляется единовременная выплата в размере 300 тыс. рублей. Если заражение привело к инвалидности, то медработник получит 500 тыс. рублей. В случае смерти из-за заражения коронавирусом членам семьи медработника предоставляется единовременная выплата в размере 1 млн рублей.

Решение о выплатах компенсаций медработникам принимается на уровне медицинского учреждения, эти решения контролирует комиссия комитета по здравоохранению, для решения спорных ситуаций в случае отказа в выплате компенсаций была создана также третья комиссия при комитете по социальной политике. "На прошедших 4 заседаниях комиссии рассмотрены материалы в отношении 64 медицинских работников. По 58 материалам руководителям медицинских организаций рекомендовано пересмотреть ранее принятые решения об отказе в предоставлении выплат", - добавили в пресс-службе. Помимо региональных выплат, медики Петербурга, пострадавшие при оказании помощи пациентам с коронавирусом, а также члены их семей получают выплаты из Фонда социального страхования. По данным пресс-службы Эргашева, страховые выплаты уже получили 9 179 медиков, заболевших COVID-19 на работе, и семьи 26 умерших медицинских работников.

По последним данным, в Петербурге выявили 155 628 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 87 969 человек, умерли 5 947. За последние сутки в городе выявили 3 734 случая заражения.