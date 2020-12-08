Родственникам погибших при падении крана в Самарской области выплатят по 2 млн рублей

САМАРА, 8 декабря. /ТАСС/. Пострадавшим при падении крана в Волгу около поселка Климовка в Самарской области начислят пособие по временной нетрудоспособности и единовременную страховую выплату для реабилитации, говорится в ответе регионального министерства транспорта и автомобильных дорог на соответствующий запрос ТАСС. Ближайшим родственникам погибших сотрудников выплатят по 2 млн рублей, а также оплатят все расходы на их похороны.

Как сообщал ТАСС, 6 декабря в районе села Климовка с технологического моста (вспомогательного, установленного для строительства моста через Волгу с обходом Тольятти) в Волгу упал гусеничный кран. В результате ЧП погибли двое мужчин. Кроме того, пострадали три человека, двое из них были госпитализированы. Сейчас один человек находится в тяжелом состоянии, второй - в состоянии средней тяжести.

"Со стороны Фонда социального страхования будет обеспечено: для пострадавших работников - пособие по временной нетрудоспособности, а также единовременная страховая выплата в виде оплаты дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией. Для погибших работников - единовременная страховая выплата в 1 миллион рублей ближайшим родственникам", - говорится в ответе заместителя регионального министра, руководителя департамента планирования и развития дорожного хозяйства Сергея Неретина.

Кроме того, коллективный договор фирмы-подрядчика предусматривает полную оплату расходов на погребение родственникам погибшего работника и страховую выплату в 1 млн рублей. Пострадавшим от ЧП также выплатят компенсацию в зависимости от полученных травм.

Строительство моста через Волгу с обходом Тольятти и выходом на трассу М-5 "Урал" началось в конце 2019 года. Ранее в пресс-службе Главгосэкспертизы сообщали, что первый этап работ предполагает сооружение моста через Волгу, который пересечет Куйбышевское водохранилище в районе населенных пунктов Климовка Шигонского района на правом берегу и Подстепки Ставропольского района на левом берегу. Проект входит в международный транспортный коридор "Европа - Западный Китай", который предполагает строительство более 90 км автодорог и моста длиной 3,7 км.

Неретин в ответе на запрос отметил, что происшествие "может несущественно отразиться на сроках выполнения отдельных видов работ". При этом подрядчик уже разрабатывает комплекс мероприятия для того, чтобы в максимально короткие сроки компенсировать отклонение от графика. Сейчас на объекте усилен контроль за соблюдением правил охраны труда и техники безопасности, руководителям строительства аналогичных объектов направят рекомендации об усилении мер безопасности.