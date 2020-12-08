Минобрнауки хочет ликвидировать свои территориальные управления

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования России намерено ликвидировать три территориальных управления в целях оптимизации штата. Соответствующий проект постановления правительства, разработанный министерством, опубликован во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. У Минобрнауки РФ три территориальных органа - в Новосибирске, Екатеринбурге и Владивостоке.

"В целях выполнения поручения о сокращении предельной штатной численности Минобрнауки России предлагается ликвидировать территориальные органы Минобрнауки России с предельной штатной численностью", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Функции ликвидируемых территориальных органов планируется перераспределить между структурными подразделениями министерства в пределах установленной штатной численности сотрудников, отмечается в пояснительной записке.

Планируется, что постановление вступит в силу с 1 апреля 2021 года.

В середине ноября 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин предложил начать оптимизацию штата госслужащих с 1 января 2021 года и завершить ее в течение трех месяцев - до 1 апреля.