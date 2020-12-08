В управлении Роспотребнадзора по Саратовской области призвали проводить онлайн-корпоративы

ТАСС, 8 декабря. Руководитель управления Роспотребнадзора по Саратовской области Ольга Кожанова выступила за проведение новогодних корпоративов в онлайн-формате. По ее словам, это поможет сохранить здоровье местных жителей, сообщается Telegram-канале оперштаба региона.

"Корпоративные мероприятия только в онлайн-режиме. Это надо принять и выполнить, чтобы сохранить здоровье", - приводятся в сообщении слова Кожановой.

Она также отметила, что ситуация с коронавирусом остается напряженной, несмотря на то, что показатели заболеваемости в регионе ниже, чем общероссийские, - область находится на 60-м месте среди субъектов РФ.

С 8 декабря в регионе запрещено проведение массовых мероприятий, в том числе банкетов и корпоративов, на базе санаториев, гостиниц и турбаз.

С начала пандемии в Саратовской области зарегистрировано 29 199 случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 24 тыс. человек, проведено более 813 тыс. лабораторных исследований.