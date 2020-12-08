МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о реформе системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) получит полномочия страховщиков в отношении контроля и финансирования медпомощи, которую оказывают в федеральных медицинских организациях. Так, фонд без участия страховщиков будет осуществлять расчеты за медицинскую помощь, контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления такой помощи федеральными медицинскими организациями, а также займется предъявлением претензий или исков за причинение вреда здоровью застрахованного лица.

Документ меняет механизм оплаты медицинской помощи, оказываемой федеральными медицинскими организациями в рамках базовой программы обязательного медстрахования. В бюджете фонда будут обособлены средства на финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, включенной в базовую программу ОМС. Речь идет о медпомощи, которую оказывают застрахованным лицам медицинские организации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти, в соответствии с едиными требованиями базовой программы ОМС. Порядок установления тарифов на оплату такой медпомощи будет устанавливаться правительством РФ в составе базовой программы ОМС.

Согласно документу, федеральные медицинские организации будут осуществлять деятельность в системе ОМС в соответствии с договорами, заключаемыми напрямую между ними и ФФОМС. При этом кабмин будет устанавливать нормативы объемов предоставления специализированной медпомощи, в том числе высокотехнологичной, а также нормативы финансовых затрат на единицу предоставления указанной медицинской помощи.

Подведомственные медицинские организации также будут вправе оказывать первичную медико-санитарную помощь и скорую, в том числе скорую специализированную помощь, в соответствии с территориальной программой ОМС.

Документ предусматривает, что ФФОМС будет вести единый реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования. Федеральные медорганизации вправе направить в фонд заявку на распределение объемов предоставления специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной. После этого фонд включает медорганизацию в единый реестр. Заявку на следующий год необходимо направить до 1 сентября текущего года. Если речь идет о распределении объемов помощи на 2021 год, то заявку можно подать по 25 декабря 2020 года включительно.