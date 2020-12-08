Президент Италии намерен сделать прививку от коронавируса в порядке очереди

РИМ, 8 декабря. /ТАСС/. Президент Италии Серджо Маттарелла намерен привиться от коронавируса. Как сообщает во вторник агентство ANSA со ссылкой на источники, при этом глава государства намеревается соблюдать обозначенный порядок вакцинации, отдавая приоритет группам риска.

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Маттарелла, избранный в 2015 году, в следующем году отметит 80-летие и по возрасту входит в группу, которую планируется прививать в первую очередь.

Прививку в Италии не планируется делать обязательной. Как было объявлено ранее, первые дозы вакцины Pfizer-BioNTech поставят в Италию в 20-х числах января, и первые прививки - медицинским работникам и сотрудникам правоохранительных органов - планируется начать делать в конце января 2021 года. Весной в стране готовится кампания по массовой вакцинации. Всего Италия заказала 202 млн доз от шести производителей: Pfizer-BioNTech, Moderna, AstrаZeneca, Johnson & Johnson, а также немецкой CureVac и французской Sanofi.