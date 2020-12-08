ОНФ инициировал разработку регионального закона о безнадзорных животных на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) инициировали создание регионального закона о безнадзорных животных в Ставропольском крае. Предполагается, что в регионе будет создан совет по вопросам обращения с животными, сообщили журналистам в региональном исполкоме ОНФ.

"Он (закон - прим. ТАСС) дополнит федеральный закон, в котором сейчас только общие положения. Закон уточнит полномочия органов государственной власти края и органов местного самоуправления в указанной сфере. Также в законопроекте предполагается создание на краевом уровне общественного совета по вопросам обращения с животными", - говорится в сообщении.

В законопроекте прописан порядок отлова, лечения, вакцинации и стерилизации безнадзорных животных на территории Ставрополья. Возврат животных на места обитания обяжут записывать на видео, по требованию властей у подрядчика смогут истребовать копии таких записей. Кроме этого, в документе прописаны обязательства владельцев домашних животных. В случае отказа от питомца владелец должен будет передать его в приют для поиска новых хозяев.

"Решать проблему нужно, основываясь на принципах гуманности. Проект закона учитывает, в том числе рекомендации Агентства стратегических инициатив и практику других регионов. Нормы об общественном контроле несут в себе главную задачу - создать коммуникацию между гражданами, которым эта проблема не безразлична, и органами власти, принимающими решения", - приводятся в сообщении слова сопредседателя регионального штаба ОНФ, депутата думы края Виктора Надеина.

Проект закона "Об обращении с животными без владельцев на территории Ставропольского края" в настоящий момент находится на обсуждении в профильных комитетах думы региона.