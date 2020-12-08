В Северной Осетии еще 23 семьи ветеранов войны получат субсидии на жилье

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 декабря. /ТАСС/. Правительство Северной Осетии на заседании во вторник утвердило список из 23 семей ветеранов на получение субсидии на жилье. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе министерства строительства республики.

"Список из 23 членов семей ветеранов Великой Отечественной войны был утвержден на заседании правительства Республики Северная Осетия - Алания на получение субсидий на улучшение жилищных условий", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что большинство получит сертификаты до конца 2020 года, остальные - в начале 2021 года. "По этой программе нуждающихся в жилье ветеранов и членов их семей у нас больше нет. С начала года уже 11 членов семей и погибших ветеранов получали такие субсидии", - пояснили в пресс-службе.

Реализация мероприятий ведется в соответствии с федеральным законом от 12 января 1995 года "О ветеранах" и указом президента РФ от 7 мая 2008 года "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", нуждающихся в улучшении жилищных условий и в целях обеспечения жилыми помещениями членов семей погибших участников Великой Отечественной войны.