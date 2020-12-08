Эксперты не рекомендуют двойную вакцинацию от COVID-19 разными препаратами

ЖЕНЕВА, 8 декабря. /ТАСС/. Двойная вакцинация разными препаратами от коронавируса не рекомендуется, это не поможет эффективнее бороться с ним. Такое мнение выразил во вторник заместитель председателя правления и главный научный специалист компании Johnson & Johnson Пол Стоффелс.

"Двойная вакцинация не помогает. <...> Получение дополнительной дозы не дает большей защиты [от коронавируса]. Неизвестно, насколько это безопасно, поэтому не рекомендуется", - отметил Стоффелс в ходе онлайн-брифинга Международной федерации фармацевтических производителей и ассоциаций.

Аналогичное мнение высказал председатель правления и генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла.

"Это [двойная вакцинация] не тестировалось. Я не думаю, что государственные органы будут это рекомендовать или разрешать", - отметил Бурла.

Ранее Pfizer и ее германский партнер BioNTech сообщили о том, что эффективность разработанной ими вакцины от коронавируса превышает 90%. В свою очередь компании AstraZeneca и Johnson & Johnson намерены завершить третий этап испытаний разработанных ими вакцин в январе.